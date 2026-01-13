Detenidos dos hombres sospechosos de irrumpir en la Embajada de Irán en Helsinki y rasgar la bandera iraní

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Finlandia en Helsinki - Europa Press/Contacto - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Finlandia ha detenido a dos hombres sospechosos de irrumpir en la Embajada de Irán en Helsinki y rasgar la bandera iraní, en el marco de una investigación sobre "grave alteración del orden público" y "dos cargos por daño malicioso".

El incidente tuvo lugar el lunes por la tarde, cuando varias personas se congregaron frente a la legación diplomática. Al menos dos de ellas entraron en el patio de la Embajada sin permiso, cortaron el asta de la bandera iraní y la rasgaron. Además, mancharon con pintura el muro exterior.

"Cuando la Policía llegó al lugar, los sospechosos ya habían abandonado la Embajada. El coche también se había marchado. Posteriormente, los agentes detuvieron a dos hombres sospechosos del crimen", según reza un comunicado publicado este martes por la Policía finlandesa.

El cuerpo policial ha indicado que continuará la investigación del incidente interrogando a los sospechosos e identificando a las demás personas que estuvieron presentes durante los mencionados hechos.

Este suceso ha tenido lugar mientras que miles de personas llevan días saliendo a las calles de Irán para protestar contra las autoridades, en unas manifestaciones que surgieron por la crisis económica que afecta al país centroasiático y que, según organizaciones civiles, se han saldado con centenares de víctimas mortales por la represión de las fuerzas de seguridad.