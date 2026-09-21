Detenidos en Francia dos ciudadanos alemanes por colgar sus cuadros en el museo del Louvre

Archivo - Imagen de archivo de una de las pirámides del Museo del Louvre. - Wu Huiwo / Xinhua News / Europa Press - Archivo

PARÍS 21 Sep. (DPA/EP) -

Las fuerzas de seguridad de Francia han informado este lunes de que dos ciudadanos de origen alemán han sido detenidos por colgar sus cuadros en el museo del Louvre sin contar con autorización para ello, por lo que ambos serán demandados por las autoridades pertinentes.

El incidente tuvo lugar el sábado por la tarde en el conocido museo de la capital francesa, según ha indicado un portavoz del propio museo. Los dos detenidos habían pegado con cinta adhesiva dos cuadros en una pared de la sala en la que se encuentra la 'Mona Lisa' del pintor florentino Leonardo da Vinci.

Los agentes de seguridad del museo sorprendieron a los dos hombres y procedieron a llamar a la Policía. Ambos afirmaron que habían procedido a colgar los cuadros por "diversión".

Según informaciones de medios de comunicación franceses, los cuadros, que permanecieron expuestos durante poco tiempo, medían unos 30 por 40 centímetros. Uno mostraba a uno de los hombres con armadura y el otro a ambos junto a una mujer. La acción causó ligeros daños en la pared de la sala de exposición.

No es la primera vez que visitantes llevan al Louvre una obra propia y la cuelgan en una de sus paredes. Ya el año pasado, dos belgas colgaron una obra que habían llevado consigo cerca de la 'Mona Lisa'.