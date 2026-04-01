Detenidos en Irán 65 "agentes y colaboradores del enemigo" vinculados a EEUU e Israel

Un efectivo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán. - Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles la detención de cerca de 65 "agentes y colaboradores del enemigo" en una serie de operaciones policiales realizadas en la provincia de Markazi, en el centro del país.

El Ministerio de Inteligencia iraní ha indicado que todos ellos estarían actuando "en connivencia" con Estados Unidos e Israel, a los que considera "el enemigo", a medida que avanza la ofensiva lanzada a finales de febrero contra el país.

Desde que comenzó la guerra hace poco más de un mes, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo más de un centenar de detenciones. El martes, otras 41 personas descritas como "mercenarios" fueron también arrestadas, además de cinco miembros de dos supuestas células terroristas.

Hasta ahora, las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.