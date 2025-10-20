Detenidos en Madagascar varios políticos cercanos a Rajoelina tras la toma del poder del coronel Michael Randrianirina

El expresidente de Madagascar Andry Rajoelina durante un discurso a la nación a través de redes sociales tras denunciar un golpe de Estado en el país africano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ling Xin

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Madagascar han detenido brevemente a varias personas cercanas al derrocado presidente malgache Andry Rajoelina para unos interrogatorios de los que no han trascendido detalles, según han denunciado elementos cercanos al exmandatario, poco después de que el coronel Michael Randrianirina tomara posesión al frente del país africano.

Entre los detenidos figuran Mirana Razafindrakoto, coordinadora del partido de Rajoelina, Tanora Malagasy Vonona (TGV), y los diputados Augustin Andriamananoro y Lanto Rakotomanga, de esta misma formación. El propio Andriamananoro ha dicho en su cuenta en la red social Facebook que el proceso fue llevado a cabo por agentes que presentaron una orden judicial.

Asimismo, Andriamananoro ha apuntado que las investigaciones girarían en torno a un supuesto "atentado contra la seguridad interior del Estado", al tiempo que ha denunciado "prácticas inquietantes" de las autoridades y ha hecho un llamamiento al diálogo, según ha informado el diario malgache 'Midi Madagasikara'.

Randrianirina tomó posesión el viernes como nuevo presidente de Madagascar, días después de anunciar que estaba al frente del país ante la huida de Rajoelina tras semanas de protestas antigubernamentales y después de que la unidad de élite del Ejército que encabeza se pusiera del lado de los manifestantes que protagonizaron la última oleada de protestas antigubernamentales, forzando la mano al jefe de Estado.

La jura del cargo tuvo lugar después de que coronel negara que hubiera estado al frente de un golpe de Estado, argumentando que los parlamentarios aprobaron una moción de censura contra Rajoelina, tras lo que el Constitucional confirmó una vacancia en el cargo después de que el mandatario huyera a "lugar seguro" en el extranjero tras denunciar una asonada.

Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, permanece en paradero desconocido --tras las informaciones sobre su evacuación en un avión francés-- en medio de la crisis en el país, sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 y donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.