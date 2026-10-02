Detenidos en Manchester dos hombres de nacionalidad iraní acusados de planear ataques contra comunidad judía

Archivo - Sinagoga de Heaton en Manchester, acordonada tras un ataque terrorista - Ioannis Alexopoulos / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía británica ha acusado este viernes formalmente a dos hombres de nacionalidad iraní de un delito de terrorismo, en relación con un presunto plan atentar contra la comunidad judía de Manchester.

El Ministerio Público ha imputado a Salam Ahmadyan, de 36 años, y Rahman Salehi, de 34 años, por "participar en actividades preparatorias de actos terroristas", un cargo por el que han sido puestos en prisión preventiva y tendrán que comparecer este mismo sábado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

El organismo considera que "ambos hombres estaban en contacto con un tercero en el extranjero, que podría encontrarse en Irán, en relación con el complot", ha señalado la Policía de Reino Unido, al anunciar la imputación.

El cuerpo ha indicado en un comunicado que los dos acusados fueron detenidos en Manchester el pasado 20 de septiembre y posteriormente trasladados una comisaría de Londres, tras una investigación de la unidad antiterrorista "sobre un presunto complot contra la comunidad judía" en Manchester.

Las acusaciones incluye, de acuerdo a la Policía, "comunicarse con otras personas mediante aplicaciones encriptadas para adquirir componentes para ensamblar un artefacto explosivo casero".

Asimismo, los acusados se habrían hecho con un documento titulado "Pasos para fabricar una bomba de cloro en polvo y aceite/líquido de frenos de automóvil", así como con material en vídeo con instrucciones sobre cómo fabricar un artefacto explosivo improvisado y el equipamiento necesario para ello.

También figuran el uso de internet para "identificar e investigar posibles objetivos de ataque", la adquisición de imágenes, planos y mapas de posibles zonas donde atentar, además de llevar a cabo "labores de reconocimiento" en estas ubicaciones.