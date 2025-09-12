Detenidos más de 160 supuestos miembros de Estado Islámico en varias operaciones en Turquía

Archivo - Un camión de Policía de Turquía desplegado en Estambul (archivo) - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han anunciado este viernes la detención de más de 160 supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en una serie de operaciones llevadas a cabo durante la última semana en varias provincias del país, incluidas la capital, Ankara, y la ciudad de Estambul.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha cifrado en 161 los detenidos y ha afirmado que son sospechosos de "dar apoyo financiero a la organización terrorista", antes de resaltar que los agentes han incautado diversas armas, "numerosos documentos organizativos" y "material digital".

Así, ha felicitado a las autoridades y las fuerzas de seguridad por esta serie de redadas. "Continuamos nuestras operaciones in interrupción para lograr la paz y la seguridad de nuestra nación", ha apostillado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

Las fuerzas de seguridad de Turquía han lanzado decenas de operaciones contra el grupo yihadista durante los últimos años, unas redadas que se han saldado con cientos de detenidos y que Ankara enmarca en su lucha contra el terrorismo tras varios atentados reivindicados por Estado Islámico en el país euroasiático.