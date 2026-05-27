Detenidos en Polonia tres acusados de falsas alarmas sobre dirigentes políticos

Archivo - El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, en el Parlamento polaco. - Europa Press/Contacto/Marcin Banaszkiewicz/Fotonew

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han confirmado este miércoles la detención de tres individuos relacionados con una ola de falsas alarmas contra dirigentes políticos, incluyendo familiares del presidente polaco, Karol Nawrocki, después de que un incidente con una falsa denuncia de incendio en la vivienda de su madre.

"En relación con las falsas alarmas, han sido detenidas tres personas. El primer sospechoso fue detenido el pasado jueves. Se planean más detenciones y registros. La policía está identificando progresivamente a los culpables", ha informado en un mensaje en redes sociales el ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwinski.

En realidad la operación se viene produciendo desde la semana pasada, un primer detenido, en prisión preventiva, está acusado de pertenecer a un grupo delictivo organizado, mientras que un segundo sospechoso confesó parcialmente los delitos imputados y prestó declaración, según informa el diario 'Wyborcza'.

Respecto al caso que afecta al presidente de Polonia, Kierwinski ha indicado que con "gran probabilidad" se localizará al responsable de la falsa alarma sobre la madre del presidente. "Estamos trabajando intensamente en ello, ya que nos hemos tomado este asunto muy en serio desde las primeras horas en que surgieron las falsas alarmas. Solo que en estos casos se prefiere el silencio", ha indicado.

De su parte, el primer ministro, Donald Tusk, ha calificado de "delitos graves" las falsas alarmas y ha recordado que estas actividades obligó a que los bomberos y la Policía interviniera "en las instalaciones de TV Republika y en el apartamento de la madre del presidente".

El jefe del Ejecutivo ha indicado que se trata de "grupos bien organizados de jóvenes que, ya sea por fama o por alguna satisfacción personal cometen tales actos", al tiempo que ha desvinculado las acciones de "razones ideológicas o partidistas".