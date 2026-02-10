Detenidos tres militares en redadas en Corea del Sur por una incursión con drones en Corea del Norte

Archivo - Festival de drones del Ejército de Corea del Sur en un aeródromo en Yangju, a 29 kilómetros al norte de Seúl - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han arrestado este martes a tres altos cargos militares y a tres civiles en cerca de una veintena de redadas ejecutadas al hilo de una investigación sobre los servicios de Inteligencia militar y nacional para hallar a los responsables de una incursión de drones en el espacio aéreo de Corea del Norte.

El grupo de trabajo conjunto de investigación, integrado por agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, ha anunciado que ha llevado a cabo órdenes de registro y de incautación en 18 lugares, incluidas ubicaciones vinculadas al Comando de Inteligencia de Defensa y al Servicio de Inteligencia Nacional, así como las residencias y las oficinas de los sospechosos, según un comunicado recogido por la agencia surcoreana Yonhap.

Asimismo, ha informado de la detención de un mayor y un capitán de Inteligencia y un capitán de las filas regulares que habrían participado en la infiltración de drones en el espacio aéreo norcoreano, por lo que han sido acusados de violar la Ley de Seguridad Aérea.

Con todo, el grupo de trabajo también ha acusado a tres civiles en la misma trama: el CEO y el director de la compañía de Drones Estel Engineering --este último, señalado como el principal responsable de la incursión--, y un empleado del Servicio de Inteligencia Nacional. Según la propia agencia Yonhap, están acusados de traición.

Las investigaciones tienen lugar después de que Pyongyang acusara a Seúl de lanzar un dron sobre la ciudad de Kaesong en enero, una acusación de la que el Gobierno surcoreano se desentendió en un primer momento y que fue comparada por el presidente Lee Jae Myung con "disparar un tiro al Norte".

Cabe recordar que el expresidente Yoon Suk Yeol está siendo actualmente juzgado por la declaración de la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después, un plan que habría incluido el lanzamiento de drones hacia espacio aéreo norcoreano a fin de exacerbar las tensiones entre ambos países y justificar así el fallido proyecto.