Detenidos tres sospechosos del ataque en República Checa a una empresa de defensa israelí

Archivo - Vehículo de la Policía checa en Praga. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de República Checa ha anunciado este martes la detención de tres sospechosos del ataque a una empresa de defensa israelí en la localidad de Pardubice, en el centro del país, la semana pasada y que reivindicó un grupo activista propalestino.

"Confirmamos la detención de tres sospechosos del incendio provocado de un edificio en Pardubice. Una persona fue detenida en Eslovaquia gracias a la excelente cooperación con nuestros colegas eslovacos y la fiscalía local; las otras dos, en nuestro territorio", ha informado el cuerpo policial en redes sociales.

Entre los detenidos hay ciudadanos "checos y estadounidenses", ha detallado la Policía checa, que ha indicado que sigue los procedimientos de detención y trabaja en la extradición del arrestado en Eslovaquia.

Las autoridades no han descartado que haya más detenidos toda vez que siguen los trabajos para "capturar a más sospechosos", "en cooperación con socios extranjeros".

Desde el primer momento las autoridades checas enmarcaron el incendio desatado el pasado viernes en varios edificios de un polígono industrial en Pardubice que acogen sedes de empresas de defensa como un "atentado terrorista".

Medios de comunicación locales informaron de que la acción había sido reivindicada por un grupo activista denominado 'Facción del Terremoto' e iba encaminada a dañar las instalaciones de la compañía checa LPP Holding y la empresa israelí Elbit Systems, que sería el objetivo del ataque al "proporcionar la gran mayoría de las armas terrestres y aéreas utilizadas en los ataques de Israel contra Irán y el genocidio en Palestina".