Detienen en Croacia a uno de los ucranianos acusados del sabotaje a los gasoductos Nord Stream

Archivo - Cartel de Nord Stream. - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General alemana ha informado este miércoles de la detención en Croacia del ciudadano ucraniano Volodimir Z, señalado por su implicación en el sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022, siguiendo una orden de arresto europea para ser extraditado a Alemania.

Volodomir Z, buzo de profesión, está acusado por la Fiscalía de formar parte de una cuadrilla de seis ucranianos que colocaron una serie de explosivos sobre estas instalaciones en el tramo que unen Rusia y Alemania a través del mar Báltico.

La detonación se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a la costa sueca. El ataque tuvo lugar en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y desde el primer momento Moscú se desmarcó de los hechos.

De esta forma, le señala como sospechoso de haber provocado conjuntamente una explosión, un sabotaje inconstitucional y la destrucción de infraestructuras.

Volodimir Z ha sido arrestado en la localidad de Pula, en el noroeste de Croacia y será extraditado a Alemania. A finales de septiembre de 2025 ya fue detenido en Polonia, cuyas autoridades optaron por liberarle y no atender a la demandas de extradición de Berlín, donde otro de sus compinches ya ha sido procesado.

Se trata de Serhi K, considerado autor intelectual del ataque, quien fue detenido en Italia y extraditado. Se le ha imputado como cómplice de un crimen de guerra por la destrucción de tres de los cuatro conductos de estas instalaciones, que son una de las principales vías de suministro de energía de Alemania.

Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión de Ucrania.