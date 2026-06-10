Detienen a dos adolescentes por intentar explotar un coche en Moscú el mismo día del atentado en Balashija

Imagen de archivo de un policía ruso. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Investigación de Rusia (RIC) ha informado este miércoles de la detención de dos adolescentes sospechosos de colocar en la víspera un explosivo debajo de un coche en el suroeste de Moscú, el mismo día en el que otro vehículo explotó en Balashija, a las afueras de la capital, matando a una persona.

Las autoridades han detallado que el martes el coche de un empleado de una empresa de investigación y producción explotó en un estacionamiento de la ciudad. "Una menor de edad, siguiendo instrucciones de sus tutores, sacó un artefacto explosivo y se lo entregó a un menor de edad", quien lo colocó, ha relatado.

Tras ser alertadas, las autoridades hicieron detonar el explosivo de manera controlada, por lo que no se han registrado víctimas de ningún tipo. Los jóvenes, que ya han sido imputados por intento de asesinato, así como por fabricación y almacenamiento de explosivos, fueron detenidos en el lugar de los hechos.

"Se evitaron consecuencias graves gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia", ha destacado el RIC, según varias agencias rusas de noticias.

SIN COMENTARIOS DEL ATENTADO EN BALASHIJA

Por otro lado, el Kremlin ha evitado profundizar acerca del atentado que se produjo también el martes en Balashija, a las afueras de Moscú, donde un coche explotó a su paso por un bloque de apartamentos, matando a su conductor, que se trataría de un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha limitado a señalar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "recibe regularmente informes de este tipo" y ha evitado referirse a estas informaciones sobre la identidad de la víctima, así como acerca de la posible participación de Ucrania.

"Los detalles, como comprenderán, no son de dominio público debido a la investigación en curso. Este asunto, por supuesto, compete a nuestros servicios de inteligencia", ha zanjado el portavoz.

En el pasado, Ucrania ha empleado coches bomba para matar a altos cargos del Ejército de Rusia, una práctica también empleada por Moscú que en enero de este año hirió a un militar ucraniano por la explosión de un vehículo en la capital en Kiev.