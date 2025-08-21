Detienen en Italia a un ciudadano ucraniano sospechoso del sabotaje a los gasoductos Nord Stream

Archivo - Imagen de archivo de unas obras de Nord Stream 2. - Europa Press/Contacto/Olga Tanasiychuk - Archivo

BERLÍN 21 Ago. (DPA/EP) -

La Fiscalía de Alemania ha informado este jueves de la detención en Italia de un ciudadano ucraniano sospechoso de haber coordinado el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, lo que abrió un nuevo episodio en una invasión rusa que apenas acababa de empezar.

"El acusado era presumiblemente uno de los coordinadores de la operación", han señalado desde la Fiscalía alemana, que le acusan de haber detonado la carga explosiva que daño la infraestructura y de sabotaje, entre otros cargos.

Este ucraniano ha sido detenido por la Policía durante las últimas horas en Rimini --este de Italia-- y está prevista su extradición a Alemania, país en el que desembocan estos gasoductos desde Rusia tras discurrir por el mar Báltico.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm y frente a las costas de Suecia.

Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión total de Ucrania.