Detienen a varios miembros de una secta judía en Israel por obligar a menores a contraer matrimonio

Archivo - Un judío ortodoxo frente al Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén - Nir Alon/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este miércoles a varios miembros de una secta judía jasídica Breslov del norte del país por obligar a prácticas de matrimonio infantil y casar en secreto a sus miembros de forma sistemática con niñas de hasta doce años, algo que podría haberse dado durante años.

Así, han explicado que la secta ha estado propiciando estos matrimonios de forma "sistemática", por lo que todo apunta a un gran número de casos de abuso sexual infantil dentro de la comunidad ortodoxa.

Los detenidos son residentes del comuna de Yavneel, situada en el norte, y han sido arrestados tras una serie de redadas llevadas a cabo en la zona tras meses de largas investigaciones sobre matrimonios celebrados en comunidades "cerradas y pequeñas", tal y como ha aclarado la Policía.

No obstante, no ha especificado cuántas personas han sido detenidas, aunque ha aclarado que han sido puestas bajo custodia para ser interrogadas. Se cree que los organizadores de estas bodas hacían todo lo posible por ocultar estas uniones y limitaban el número de invitados, además de prohibir a los asistentes utilizar sus teléfonos móviles.

A los niños criados en esta comunidad se les enseña a casarse y concebir hijos de forma temprana como parte de la perspectiva religiosa de la secta, tal y como han explicado los agentes, que han identificado más de 20 casos en los últimos tres años de niñas que han dado a luz sin estar oficialmente casadas.