Díaz-Canel reivindica la "hermandad" con Cuba de Daniel Ortega con motivo de su cumpleaños

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reivindicado este miércoles la "hermandad" del líder de Nicaragua, Daniel Ortega, con el país, en un mensaje de felicitación por motivo de su 81 cumpleaños.

"Estimado Daniel, en ocasión de tu cumpleaños recibe las más cálidas felicitaciones a nombre del pueblo y gobierno cubanos. Gracias por tu inquebrantable compromiso con Cuba a lo largo de tantos años de hermandad", ha afirmado el dirigente comunista cubano en un mensaje difundido en redes sociales.

En este sentido ha recalcado las luchas conjuntas de Cuba y Nicaragua, tras incidir en que "juntos" ambos países "continuaremos levantando las banderas de lucha por la soberanía y la justicia social de nuestros pueblos".

En los últimos meses la ya delicada situación política en Nicaragua ha vivido un deterioro con el desmantelamiento de las instituciones democráticas y una concentración del poder cada vez mayor, punto que han denunciado desde múltiples organismos incluyendo la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La situación es "completamente indefendible", llegó a asegurar el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, tras los esfuerzos de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país, de limitar las elecciones.