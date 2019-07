Dictan orden de detención contra el exdirector de la estatal petrolera mexicana Pemex por el caso Odebrecht

Publicado 05/07/2019 17:03:32 CET

La Fiscalía General de la República mexicana (FGR) ha informado de la emisión de una órdenes de detención contra el exdirector de la estatal petrolera mexicana, Pemex, Emilio Lozoya Austin, y cuatro de sus familiares en relación con los sobornos a cambio de contratas a la constructora brasileña Odebrecht.

Además de contra Lozoya, se han emitido órdenes de captura contra de Marielle E., Gilda A., Gilda L. y Nelly A y se ha solicitado la colaboración de la Interpol, que ha emitido la correspondiente ficha roja efectiva en más de 180 países, informa la propia FGR.

El caso, explica la FGR, se abrió en enero de 2017 y "durante dos años no obtuvo judicialización, (pero) hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados".

"El Ministerio Público Federal presentó ante el juez los elementos necesarios para obtener un resultado legal favorable a los intereses de la federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado de forma tan criticable", ha añadido.

El abogado de Lozoya Austin, Javier Coello Trejo, ha afirmado en declaraciones al periódico 'Milenio' que "le extraña" que la FGR mencione los nombres de la madre y la esposa del exdirector, pues en la carpeta de investigación sobre Odebrecht únicamente aparece el propio Lozoya Austin.

"Sí, por eso me extraña, ¿qué tiene que ver la esposa del señor Lozoya en esto?, ¿Qué tiene que ver la mamá? La Fiscalía da los nombres, no los apellidos (...), pero yo conozco la carpeta, tengo copia, no viene ninguna otra persona más que Emilio Lozoya", ha asegurado.

Cuestionado respecto a si su cliente se encuentra en México, Coello Trejo ha respondido con un "yo creo que sí" y ha apuntado que buscará ampararlo.