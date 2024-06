Dictan prisión preventiva por corrupción contra el dirigente comunista chileno Daniel Jadue

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza Paulina Moya, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, ha accedido a la petición de la Fiscalía de dictar prisión preventiva contra el dirigente del Partido Comunista de Chile (PCCh) y alcalde de la comuna de Recoleta --en Santiago de Chile-- Daniel Jadue en el marco de un caso de corrupción, ya que la acusación considera que supone "un peligro para la sociedad".

"Este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión (...). Nadie debe recibir un trato preferencial y las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables sin considerar factores extralegales", ha apuntado la magistrada, según recoge el periódico chileno 'El Mostrador'.

Jadue tendrá así que ingresar en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago de Chile por orden de la jueza, que apela a la gravedad de los delitos y la elevada pena de cárcel pedida para justificar la medida.

El propio Jadue ha anunciado en su cuenta en X que recurrirá esta "desproporcionada" medida cautelar. "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!", ha apuntado.

Jadue está acusado de los delitos de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, estafa y delito concursal en el conocido como caso Farmacias Populares, que podrían suponer una pena de hasta 15 años de cárcel, según la Fiscalía.

El abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, ha criticado al tribunal por "dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave". "Creemos que con muy poco se acreditó mucho y esa es una cuestión que es preocupante", ha argumentado.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Jadue deberá ceder el gobierno de Recoleta a un alcalde suplente que deberá ser elegido por el Concejo Municipal, controlado por el PCCh.

Jadue fue el rival del actual presidente de Chile, Gabriel Boric, en las elecciones primarias de la coalición Apruebo Dignidad celebradas en 2021. Boric se impuso a Jadue con un 60 por ciento de los votos frente al 39 por ciento recabado por el dirigente comunista.