Diez detenidos por su supuesto papel en los ataques contra una periodista y diplomáticos en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía israelí - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este lunes la detención de diez personas por su supuesto papel en los ataques perpetrados durante los últimos días por colonos en Cisjordania, que se saldaron con numerosos heridos, entre ellos una periodista del diario estadounidense 'The Washington Post' y varios diplomáticos europeos.

La Policía israelí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que las detenciones han tenido lugar a primera hora del día en relación con los "incidentes violentos" de los últimos días, "incluida la agresión a una periodista extranjera y el supuesto salto contra diplomáticos en Taibé".

Así, ha resaltado que la operación es "parte de las investigaciones" sobre estos incidentes, antes de agregar que el objetivo era "localizar a sospechosos implicados en los recientes actos de violencia, así como a personas que infringían órdenes militares, tales como la prohibición de entrar en zonas declaradas como 'zonas militares cerradas'.

El comisario de la Policía, Danny Levy, ha asegurado que "la ley en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania que usan las autoridades israelíes para referirse a este territorio palestino-- se aplica a todos, independientemente de su identidad o afiliación", tras las críticas contra la inacción de las autoridades de Israel ante los ataques de los colonos.

"La Policía de Israel está comprometida con una aplicación de la ley de forma profesional, equitativa e imparcial, basada en pruebas y conforme a la normativa vigente", ha efendido Levy, quien ha pedido "distinguir entre la responsabilidad de prevenir incidentes sobre el terreno y la responsabilidad de investigar y hacer cumplir la ley una vez que dichos incidentes han ocurrido".

"Seguiremos actuando en coordinación con todos los organismos de seguridad para reforzar la seguridad y el Estado de derecho, garantizando que toda persona que haya infringido la ley sea puesta a disposición de la justicia", ha zanjado.

El primer incidente tuvo lugar el viernes, cuando varios palestinos y la periodista Heidi Levine, resultaron heridos en un ataque por parte de colonos durante la recogida de la aceituna en Abú Falá. El sábado varios colonos agredieron a diplomáticos europeos que se desplazaban en un convoy de varios vehículos por Taibé, situada al este de Ramala y de mayoría cristiana.

Estos sucesos tuvieron lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.