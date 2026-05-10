Dimite el Alto Representante para Bosnia y Herzegovina tras meses de encontronazos con las autoridades serbias

Archivo - El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante europeo para Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, ha presentado su dimisión tras protagonizar meses de encontronazos con las autoridades de la República Srpska, la entidad serbia del país, según ha confirmado su oficina a la agencia Bloomberg.

El exministro alemán, que permanecerá en el cargo hasta que sea designado un sucesor, era el garante internacional de los Acuerdos de Dayton que certificaron el fin de la guerra de Bosnia y disfrutaba de amplias competencias para asegurar el cumplimiento del pacto.

Estas competencias precisamente le pusieron en rumbo de colisión con el presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, condenado a seis meses de inhabilitación por desobedecer las decisiones de Schmidt.

Todo comenzó en junio de 2023, cuando la Asamblea Nacional de la República Srpska decidió invalidar de forma temporal las sentencias del Tribunal Constitucional bosnio al considerar que la naturaleza nacional de la corte estaba mancillada por incluir a tres jueces extranjeros: un magistrado alemán, un albanés y un suizo.

Tras ello, el Alto Representante decidió echar mano de las competencias de su cargo, constituidas en los acuerdos de paz de 1995 en Dayton (EEUU), para invalidar la decisión del Parlamento serbobosnio al entenderla prácticamente como un acto de secesión. Un tribunal de Sarajevo anunció la apertura de un proceso contra Dodik, lo que desembocó en la mencionada sanción.

El diario bosnio 'Oslobodjenje' ha informado de que Schmidt ya ha notificado su decisión al Consejo de Implementación de la Paz, el organismo integrado por 55 países que apoyan la aplicación del Acuerdo de Dayton, y comparecerá el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU para presentar su informe periódico sobre Bosnia y terminar de aclarar la situación.