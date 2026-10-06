Dimite el embajador de Bolivia ante la OEA y exministro de la Presidencia, José Luis Lupo

El exministro de Presidencia de Bolivia y embajador del país ante la OEA, José Luis Lupo - JOSÉ LUIS LUPO EN X

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro y embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Luis Lupo, ha presentado este martes su renuncia al cargo alegando que ya "no se dan las condiciones" para poder transformar el país tras "años de deterioro institucional" y en plena crisis dentro de la Fiscalía.

"Después de una serena y detenida reflexión, he llegado a la conclusión que debo declinar el honor de representar a Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos. Mi compromiso con Bolivia y mi decisión de trabajar para construir ese país que los bolivianos soñamos siguen tan firmes como siempre", ha asegurado en una carta dirigida al presidente del país, Rodrigo Paz, y difundida en sus redes sociales.

En ella, el diplomático ha asegurado que "no ha sido una decisión sencilla" aduciendo que "las circunstancias han cambiado" desde que aceptó la propuesta del mandatario, "convencido de que podía seguir sirviendo al país" desde la organización que reúne a 35 países del continente.

"No sería honesto de mi parte actuar como si nada hubiera ocurrido durante estos últimos meses. (...) Considero que hoy no están dadas las condiciones para asumir esta misión. Por eso he decidido cerrar esta etapa (...) Es la decisión más coherente con mis convicciones, con mis principios y con la manera en la que siempre he entendido el servicio público", ha manifestado.

El que fuera ministro de la Presidencia con Rodrigo Paz hasta el pasado agosto ha asegurado asimismo que ha sido "un honor" desempeñar este cargo que asumió al considerar que "era posible contribuir a una transformación que el país necesita" en un nuevo período para Bolivia tras cinco años de mandato de Luis Arce y otros 14 de Evo Morales.

"Creí que Bolivia tenía ante sí una oportunidad que no podíamos desaprovechar, que después de años de deterioro institucional era posible comenzar a construir un nuevo Estado, capaz de dejar atrás prácticas que habían debilitado la institucionalidad, superar la profunda crisis económica, política, social y ética que nos dejaron, y de recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones. Cierro esta etapa con la tranquilidad de haber intentado hacerlo", ha asegurado.

La dimisión de Lupo llega en plena crisis dentro de la Fiscalía de Bolivia por las acusaciones de narcotráfico contra el exfiscal general Róger Mariaca, quien se encuentra en prisión preventiva desde este lunes, y otros ex altos cargos del Ministerio Público, después de que las autoridades de Estados Unidos impusieran sanciones sobre ellos.

Las investigaciones apuntan a que Mariaca, quien asumió como fiscal general en octubre de 2024, habría liderado una supuesta trama criminal dentro de la judicatura boliviana para proteger a las grandes redes del narcotráfico, incluyendo a ínclitos delincuentes como el narcotraficante uruguayo Sebastían Marset.