Dimite un importante asesor de Netanyahu que fuera además portavoz de su familia y jefe de campaña del Likud en Israel

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ofer Golan, asesor desde hace una década del primer ministro de Israel, Benjmin Netanyahu, ha presentado su dimisión, según han anunciado ambos a través de un comunicado conjunto, sin que por ahora hayan trascendido los detalles que le han llevado a dar este paso.

Golan, quien también fue portavoz de la familia de Netanyahu y jefe de la campaña del Likud del primer ministro durante las elecciones de 2019, ha ensalzado la figura de Netanyahu y su "inimaginable capacidad para navegar entre deseos, limitaciones y deseos sin comprometer el bien del Estado y sus ciudadanos, alcanzando importantes logros".

Así, ha expresado su "ferviente fe" en el primer ministro y ha destacado los "movimientos históricos que han dibujado, fortalecido y reforzado al Estado de Israel, redefiniéndolo", al tiempo que ha expresado su agradecimiento a Netanyahu y su familia por su apoyo durante este tiempo.

Por su parte, Netanyahu ha resaltado que "Ofer ha sido durante años un compañero en el camino", según ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'. "Actuó con gran profesionalidad y dedicación, con total compromiso y discreción, e hizo una contribución significativa con sabios consejos y sentido común", ha subrayado.

La salida de Golan del puesto tiene lugar después de que fuera imputado en 2025 junto a otros dos asesores de Netanyahu por resunta intimidación a testigos en el marco del juicio por corrupción contra Netanyahu, que el domingo sufrió un nuevo aplazamiento, en medio de llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que sea perdonado.

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.