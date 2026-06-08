Dimite la ministra de Exteriores de Ecuador alegando "motivos de salud y personales"

Archivo - La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, durante una sesión en Naciones Unidas. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora ministra de Exteriores de Ecuador Gabriela Sommerfeld, ha presentado su dimisión al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, alegando "motivos de salud y personales", en una renuncia que llega en plena reestructuración del Ejecutivo tras la fusión de varios ministerios para pasar de 14 a 10 carteras.

"Durante mi gestión, trabajé para posicionar al Ecuador en lo más alto de la diplomacia internacional, fortaleciendo nuestras relaciones con el mundo, en defensa de los intereses nacionales; con el fin de construir un país más seguro, con mayor desarrollo y que finalmente se traduzca en la creación de mayor empleo y oportunidades para todos", ha afirmado Sommerfeld en una carta publicada en redes sociales en la que afirma que dimite "por motivos personales y de salud".

Además, manda un mensaje de "admiración, respeto, cariño y gratitud" a Noboa, a quien agradece la confianza para desempeñar el puesto y atribuye el éxito para restablecer la "presencia, credibilidad, confianza y prestigio" de Ecuador en la escena internacional, entre otros logros que repasa en su carta de despedida.

Por su lado, la Presidencia de Ecuador ha agradecido en su propio comunicado la labor de Sommerfeld y confirmado su sucesor, que será Roberto Kury, hasta ahora ministro de Telecomunicaciones.

Destaca su gestión como ministra, apuntando que "lideró una política exterior enfocada en fortalecer la presencia internacional del Ecuador, ampliar la cooperación estratégica con países aliados, y posicionar la lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado transnacional".

"El Gobierno Nacional le desea éxitos en sus futuros proyectos y agradece su valiosa contribución al fortalecimiento de las relaciones internacionales de Ecuador", recalca.

A renglón seguido, anuncia que Kury ocupará a partir de ahora la cartera de Exteriores. "El nuevo canciller asumirá la responsabilidad de continuar fortaleciendo una política exterior firme, estratégica y alineada con los intereses nacionales", señala la nota.

Kury venía ejerciendo de ministro de Telecomunicaciones, si bien esta cartera se vio afectada por el plan de reducción de ministerios del presidente ecuatoriano con el que pasa de 14 a 10, en sus intentos por adelgazar el gasto público y elevar la eficiencia de la administración.

En concreto, fusionó las áreas de economía, infraestructuras y empleo en tres megacarteras. Siguiendo este plan, los ministerios de Infraestructura y Transporte, y Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se engloban en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, con Roberto Luque a la cabeza.