Dimite el ministro de Agricultura de Japón en medio de varios escándalos y un mes después de su nombramiento

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Japón. - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura de Japón, Kazuo Yana, ha presentado este miércoles su dimisión en medio de una serie de escándalos tan solo un mes después de su nombramiento y en lo que supone ahora un revés para el Gobierno encabezado por la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

Su repentina salida del Ejecutivo deja a la primera ministra sin un aliado clave en el Gabinete llega a medida que avanza el debate parlamentario sobre cuestiones legislativas clave relacionadas con el propio Ministerio, incluida una polémica ley sobre la reducción del impuesto al consumo de alimentos del 8% al 1%.

"He presentado mi dimisión porque no puedo seguir creando más problemas en las deliberaciones parlamentarias. También siento la necesidad de evitar una situación en la que ya no soy capaz de concentrarme para cumplir con mis deberes ministeriales", ha lamentado.

Por su parte, Takaichi ha señalado que dado el calendario parlamentario ha decidido aceptar la dimisión del ministro. "Necesitamos abordar temas muy importantes (...) y he decidido aceptarla", ha aclarado, según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.

Yana --que ha levantado la polémica por sus declaraciones sobre política interior en varias ocasiones-- hace frente a acusaciones por haber violado la Ley Electoral el pasado mes de enero al ofrecer un servicio gratuito de autobuses a sus seguidores durante un acto de campaña, si bien ha salido en múltiples ocasiones a disculparse.