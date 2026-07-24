Dimite el ministro de Agricultura de Moldavia tan solo días después de jurar el cargo

Archivo - Imagen de una bandera de Moldavia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Radu Musteata, que juró el cargo hace tan solo unos días como ministro de Agricultura de Moldavia, ha presentado este viernes su dimisión en pleno escándalo por su presunta vinculación con el Partido Demócrata durante la etapa de Vladimir Plahotniuc, condenado por malversar unos 1.000 millones de euros de fondos públicos en el mayor caso de corrupción en la historia del país.

La dimisión ha sido ya aceptada por el recién nombrado primer ministro moldavo, Vasile Tofan, que ha destacado, junto al resto de miembros del Gabinete, que la medida busca "proteger la confianza de la población en el nuevo Gobierno", según informaciones del diario 'Logos Press'.

Así, Tofan ha afirmado que se trata de una "decisión personal" y un "gesto de responabildiad para defender la confianza en las autoridades y el proceso que se ha abierto ahora en el país". "Respeto su decisión. Cualquier actividad en el seno del Ministerio de Agricultura seguirá adelante sin interrupción alguna y el nuevo ministro ocupará su cargo lo antes posible para sustituirle", ha explicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo debe "realizar las reformas necesarias de cara al futuro para garantizar el bienestar de los ciudadanos de Moldavia y mantener la confianza".

El propio Musteata ha instado a evitar que la "profesionalidad" y la "justicia" demostradas en el pasado no sean "eclipsadas y socavadas por información manipuladora", al tiempo que ha dado las gracias a sus seguidores por el "reconocimiento" y el "apoyo" recibidos.

El miércoles, el nuevo Gobierno de Moldavia prestó juramento ante la presidenta del país, Maia Sandu, y el presidente del Parlamento, Igor Grosu, tras recibir el respaldo de la mayoría parlamentaria.

Plahotniuc, que fue extraditado desde Grecia para ser juzgado en suelo moldavo, fue condenado el pasado mes de abril por un tribunal de Chisináu, la capital del país. Los fondos malversados habrían sido extraídos de tres bancos moldavos, Banca de Economii, Banca Sociala y Unibank, en un caso que salió a la luz a finales de 2014.