Dimite el ministro de Comercio de Nueva Zelanda por "poner la mano encima" a un subordinado durante una discusión

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Andrew Bayly, ha presentado este lunes su dimisión tras "poner la mano encima" a un trabajador de su departamento durante una acalorada discusión.

"He tomado la decisión de dimitir como ministro y he presnetado mi renuncia ante el primer ministro, Christopher Luxon, que la ha aceptado", ha dicho durante una rueda de prensa en la que se ha disculpado y ha admitido haber ido "demasiado lejos" con sus acciones, las cuales no ha detallado.

Asimismo, ha dicho haber pedido perdón al subordinado, si bien no ha especificado de quién se trata, tal y como recogen los medios de comunicación neozelandeses. "He sido impaciente en mi intención de lograr un cambio a la hora de presentar los portfolios del Ministerio, y eso me llevó la semana pasada a tener esta discusión", ha aclarado.

No obstante, Bayley ha indicado que seguirá ocupando su escaño como miembro del Parlamento por la circunscripción de Port Waikato, en el norte del país. El ministro ya fue duramente criticado el pasado mes de octubre por llamar "perdedor" a un trabajador de una bodega, unas acciones por las que tuvo que disculparse también a posteriori.