Dimite el ministro de Defensa de Estonia tras un escándalo por la adquisición de munición destinada a Ucrania

Archivo - El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, ha presentado su dimisión por un escándalo relacionado con la entrega de 70 millones de euros a una empresa para obtener munición destinada a las Fuerzas Armadas de Ucrania, un caso que ha levantado la polémica después de que saliera a la luz que la compañía en cuestión no había suministrado ni un solo proyectil en el pasado.

Pevkur, que ha alegado que no estaba al corriente de los problemas existentes en relación con el acuerdo para obtener munición, ha expresado no obstante que está dispuesto a "asumir su responsabilidad y las consecuencias devenidas" de las "deficiencias existentes en la gestión financiera del sector de defensa".

"El primer ministro tendrá que buscar un nuevo ministro de Defensa", ha afirmado Pevkur, del Partido Reforma del propio jefe de Gobierno, Kristen Michal, que también ha anunciado la dimisión en redes sociales. "Hago esto con el firme convencimiento de que he tomad las decisiones correctas para reforzar la defensa nacional. Estonia está mejor protegida ahora que antes", ha apuntado.

La presión en torno a Pevkur comenzó a aumentar después de que la Oficina Nacional de Auditoría de Estonia identificara numerosas irregularidades en instituciones dependientes del Ministerio de Defensa. Según los auditores, las deficiencias aumentaban el riesgo de malversación de fondos y activos estatales. Problemas similares ya se habían detectado un año antes.

La polémica estalló tras el escándalo relacionado con la adquisición de armamento para Ucrania. Estonia pagó por adelantado 70 millones de euros a una empresa india en un intento por comprar proyectiles a pesar de que la empresa no tenía experiencia previa en la venta de munición, por lo que ni Estonia ni Ucrania han recibido de momento esta munición y la disputa ha sido llevada ante la Justicia.