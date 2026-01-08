Dimite el ministro de Justicia de Brasil por "motivos personales y familiares"

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, ha presentado este jueves su renuncia al cargo por "motivos personales y familiares", si bien su mandato ha estado marcado por operativos de seguridad controvertidos, como la que tuvo lugar en octubre de 2025 en Río de Janeiro y que se saldó con alrededor de 120 muertos.

Así, ha manifestado que tiene la "convicción de haber desempeñado las funciones del cargo con celo y dignidad", exigiéndose a sí mismo y a sus colaboradores "el mejor desempeño posible en beneficio" de la población, según una carta traslada al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, Lewandowski, cuya renuncia entrará en vigor este viernes, ha querido remarcar que su mandato ha estado marcado por "las limitaciones políticas, coyunturales y presupuestarias de las circunstancias" actuales.

"Agradeciendo el constante estímulo y apoyo con el que he sido honrado a lo largo de estos casi dos años al frente del Ministerio, aprovecho esta oportunidad para reiterarle mi más alta estima y distinguida consideración", ha añadido.

Antes de ocupar esta cartera miniserial, Lewandowski, que presidió el juicio político a la expresidenta Dilma Roussef en su condición por entonces del presidente del Tribunal Supremo, estuvo más de 15 años en el alto tribunal, tras haber sido nominado por Lula durante su segundo mandato, allá por 2006, hasta jubilarse de forma anticipada en abril de 2023.