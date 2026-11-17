Archivo - El presidente de Mongolia, Jurelsuj Ujnaa, durante una reunión en 2024 con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin (archivo) - Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo / Zuma Press / Eu

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mongolia, Jurelsuj Ujnaa, ha anunciado este martes que presentará su dimisión para defenderse de las acusaciones de corrupción vertidas por un político del gubernamental Partido del Pueblo de Mongolia, que afirmó que se estaría beneficiando de un proyecto ferroviario aprobado por las autoridades cuando ocupaba el cargo de primer ministro.

Las acusaciones fueron formuladas por Nuambaatar Jishgi, antiguo alcalde de la capital, Ulan Bator, quien dijo que el mandatario habría recibido 25 millones de dólares (cerca de 22,7 millones de euros) a raíz de este proyecto, lo que llevó al Partido Democrático a reclamar la dimisión del presidente, que este mismo martes ha dicho que se pone a disposición de los investigadores.

"Dese hace más de un mes se han adoptado acciones para difamar e insultar al presidente de Mongolia", ha recalcado Jurelsuj, quien ha argumentado que "el presidente es la persona que representa la unidad del pueblo". "Un ataque contra la reputación del presidente es un ataque contra la reputación del pueblo", ha esgrimido, antes de afirmar que esta reputación "está también directamente vinculada a la reputación del país a nivel global".

"En Mongolia no gobiernan las personas, si no la ley. El Partido Democrático ha dicho que yo debería dimitir para que pueda establecerse la verdad. Estoy de acuerdo", ha explicado el presidente en una comparecencia oficial. "Por eso, presento mi dimisión como presidente de Mongolia. Seré investigado y se restaurará mi honor", ha zanjado, según ha recogido la agencia estatal mongola de noticias, Montsame.

Las acusaciones contra el presidente, cuya dimisión entrará en vigor una vez sea aceptada por el Parlamento de Mongolia --algo que podría tener lugar esta misma semana-- giran en torno a un contrato ferroviario concedido en 2019 a Bodi International LLC, uno de los mayores conglomerados del país, y a la presunta recepción de sobornos en relación con esta concesión.