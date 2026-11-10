Dinamarca destina un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por 645 millones de euros para la compra de drones

Archivo - La primera ministra de Dinamaca, Mette Frederiksen. - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Dinamarca destinarán un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de 645 millones de euros para la adquisición de drones de ataque y munición, principalmente, en el marco de la invasión rusa desatada contra el país hace ya más de cuatro años.

Así lo ha confirmado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras un encuentro en Copenhague, la capital danesa, con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, donde ha explicado que los fondos servirán, además, para adquirir vehículos aéreos no tripulados, algunos de los cuales serán de fabricación ucraniana.

También permitirá a Kiev hacerse con munición para cazas F16, así como drones "interceptores", siguiendo una iniciativa que supone un "apoyo oportuno y significativo", especialmente "ahora que Rusia lleva a cabo una campaña de ataques balísticos contra infraestructura energética, suministro de agua y calefacción". Estos ataques, según Zelenski, van contra "todo aquello que constituye una vida normal".

"También hemos abordado la cuestión de la ayuda humanitaria adicional. Ante el cuarto aniversario de la liberación de Jersón de la ocupación rusa, Dinamarca ha decidido brindar apoyo específico a la población de está región, destinando un paquete de 20 millones de euros para el sector energético de dicha región", ha aclarado en un comunicado.

En este sentido, ha recalcado que "es fundamental que Dinamarca se centre en el apoyo directo a nuestras comunidades". "Gracias a estos esfuerzos, se ha logrado mucho en la región de Mikolaiv, y confiamos en que esta labor continúe", ha apuntado el presidente.

Las partes también han analizado los resultados de la cooperación en el marco del Acuerdo sobre Drones, el desarrollo de la producción conjunta y los avances en el programa antibalístico 'Freyja', tal y como indica el texto.

"Este año, Dinamarca ha asignado 100 millones de dólares (unos 89 millones de euros) para la adquisición de drones ucranianos y otro tipo de armamento a través de dicho acuerdo. Por su parte, Ucrania compartirá con sus socios daneses su experiencia en el uso de este armamento", ha destacado el presidente ucraniano, que ha descrito la reunión como "buena".

Por último, Zelenski ha expresado su agradecimiento a Frederiksen, al Gobierno y al Parlamento de Dinamarca, así como a "todo el pueblo danés, por su apoyo inquebrantable, sus decisiones firmes y su liderazgo en la protección de vidas y valores".