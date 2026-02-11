Dinamarca registró la navegación de 292 buques de la flota fantasma rusa en 2025

Archivo - Manifestación en Copenhague, Dinamarca. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Dinamarca detectaron a lo largo del pasado año la navegación en sus aguas de 292 embarcaciones de la flota fantasma rusa, buques que emplea Moscú para eludir las sanciones europeas en represalia por la invasión de Ucrania.

En 2025 se han registrado 292 travesías de este tipo de buques en aguas danesas, según un informe elaborado por la Autoridad Marítima Danesa al que ha tenido acceso la radiotelevisión pública DR.

La Autoridad Marítima Danesa registra las travesías, y el Ministerio de Asuntos Exteriores utiliza esta información, junto con datos de otras autoridades, para documentar qué barcos deberían ser sancionados.

Este registro se remite posteriormente a la UE, para el trabajo de elaboración de las 'listas negras', esto es sanciones contra la navegación y el acceso a puertos y a la prohibición de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Las sanciones buscan restar ingresos derivados del comercio y el petróleo a Rusia. En la actualidad el bloque contabiliza 597 embarcaciones en su 'lista negra', muchos de estos buques petroleros, están sujetos a la prohibición de acceso a puertos y a la prohibición de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Aparte, esta flota entraña "graves riesgos para la seguridad marítima" y el medio ambiente, ya que en su mayoría se trata de buques antiguos, en malas condiciones y que están poco asegurados.