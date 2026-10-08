Diosdado Cabello llama a cerrar filas con Delcy Rodríguez y reta a la oposición a medirse en las urnas

Archivo - El ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Archivo - El ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. - Ding Hongfa / Xinhua News / Europa Press - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 8 octubre 2026 3:15
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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha retado este martes a la oposición a presentarse a unas elecciones, mostrándose convencido de una nueva victoria del oficialismo en los hipotéticos comicios. Por su parte, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reiterado su intención de volver a Venezuela cuanto antes para "facilitar la transición" política en el país.

Durante los actos de conmemoración del aniversario del triunfo electoral de Hugo Chávez el 7 de octubre de 2012, Cabello ha instado a sus simpatizantes a mantener la movilización en las calles y a acompañar a la "presidenta" Delcy Rodríguez "en todos los frentes de batalla". El dirigente chavista ha reclamado a sus bases seguir "sumando todos los días" para que, cuando el adversario político "que dice que tiene el 90% de las encuestas" decida enfrentarse en unas elecciones, el chavismo sea capaz "de volver a ganar".

Cabello ha insistido en su desafío subrayando que están dispuestos a medirse electoralmente "sea quien sea y cuando sea".

En paralelo a estas declaraciones, María Corina Machado ha publicado un mensaje en sus redes sociales confirmando su regreso a la nación caribeña para "estar junto a los venezolanos en esta etapa" y "fortalecer la organización de la gente". En un artículo de opinión reciente, la opositora defendió que su deber actual es acompañar al pueblo y "canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales". Según Machado, la tarea por delante pasa por "construir una Venezuela libre y democrática, que sea el más confiable aliado de Estados Unidos en nuestro hemisferio".

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el pasado lunes a la política venezolana definiéndola como "una mujer excelente" y mostrándose confiado en que "todo va a salir bien" respecto a la situación del país. Durante sus declaraciones, Trump también afirmó que Machado le había entregado su premio Nobel porque la opositora "sabía que me lo había ganado".

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