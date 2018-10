El diputado opositor José Manuel Olivas abandona Venezuela y denuncia amenazas contra su familia

Publicado 27/07/2018 19:52:24 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado opositor José Manuel Olivas, quien encabezó las recientes protestas por el deterioro del sector sanitario en Venezuela, ha anunciado que ha abandonado al país citando amenazas contra su familia.

En una misiva publicada en su cuenta en la red social Twitter, Olivas ha denunciado ser "víctima de la persecución y los abusos del Gobierno", antes de agregar que su esposa, su hijo de pocos meses, su madre y su hermano "están siendo perseguidos injustamente por este Gobierno que acorrala y amedrenta a quienes pensamos distinto".

"Los que nos dedicamos a oponernos a esta dictadura que empobrece y oprime a todos los venezolanos sabemos que tenemos riesgos y dificultades", ha dicho, al tiempo que ha desvelado que su hermano "ya había recibido amenazas el año pasado e incluso estuvo recluido en el SEBIN varios meses".

"Ahora, desde hace semanas, mi esposa, mi hermano recibieron amenazas nuevamente. Les advirtieron que serían perseguidos y acusados si yo no me apartaba de la política y de las protestas del gremio de la salud", ha dicho.

Así, ha manifestado que "La maldad y la perversidad de este Gobierno ha hecho que suban un escalón en su persecución", y ha agregado que "ya no se limitan a perseguir al político, sino que ahora hasta persiguen y acusan a mi esposa, recién dada luz, con mi bebé de pocos meses de nacido".

"Responsablemente debo velar por la estabilidad de mi familia y en estos momentos debo atender por su bienestar", ha recalcado, antes de puntualizar que "es un reto y un obstáculo más" que está seguro de poder superar "de la mano de mi familia, mis hermanos varguenses y junto al pueblo venezolano".

"El Gobierno de Maduro cree que con estas persecución me hacen daño o me debilitan, pero es todo lo contrario", ha recalcado el diputado, quien ha asegurado que esto "no detendrá su lucha".

"Me uniré momentáneamente a las voces que luchan desde afuera para lograr el cambio en nuestro país", ha dicho, al tiempo que ha explicado que "espera que este nuevo episodio de persecución política sirva para que todos, en unidad, identifiquemos claramente quién es nuestro adversario y tengamos claro nuestro objetivo central", que ha definido como "luchar hasta lograr el cambio de Gobierno".

Olivas, que ayudó a organizar investigaciones sobre el estado de los hospitales luego de que el Ministerio de Salud dejara de publicar datos sobre enfermedades y mortalidad infantil, no ha desvelado a qué país se ha dirigido.