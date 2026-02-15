El director de la Junta de Paz para Gaza trata la cumbre de Washington con la comisaria europea para el Mediterráneo

Archivo - El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov - Europa Press/Contacto/Ashraf Amra - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, ha compartido este sábado en Múnich impresiones con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, de cara a la próxima cumbre de líderes organizada en Washington por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el jueves 19 de febrero.

Ambos han conversado sobre, ha explicado Suica en redes sociales, "la mejor forma de cooperar a la hora de poner en marcha" la esperada segunda fase del acuerdo de paz de Trump para Gaza y que contempla la puesta en funcionamiento de la administración de tecnócratas palestinos en el enclave.

"La Unión Europea está dispuesta para apoyar al Comité Nacional para la Administración de Gaza y a la Junta Ejecutiva de la Junta de la Paz" que lidera Mladenov, ha manifestado la comisaria croata.

"Tenemos mucho que ofrecer a través de nuestras herramientas humanitarias, de seguridad y diplomáticas para prestar servicios básicos, rehabilitar infraestructuras críticas y apoyar la gobernanza de transición, incluyendo una Autoridad Palestina reformada, el redespliegue de la misión en Rafá y la capacitación de la policía local", ha añadido.

Suica, por último, ha recordado que "la colaboración con Israel sigue siendo esencial para garantizar el acceso, la seguridad y la viabilidad de la Autoridad Palestina".