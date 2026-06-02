El director del OIEA se reúne con el ministro de Exteriores de EAU y visita la central nuclear de Barakah

El director del OIEA, Rafael Grossi, y el titular de Exteriores emiratí, Abdulá bin Zayed - MINISTERIO DE EXTERIORES DE EAU EN X

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha mantenido este martes un encuentro con el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullá bin Zayed, tras el que ha visitado la central nuclear de Barakah, en Abu Dabi, objeto de un ataque con drones a mediados de mayo.

Ambos han abordado los efectos de los ataques contra instalaciones y objetivos civiles en Emiratos, descritas por Abu Dabi como "ataques de los ataques terroristas no provocados de Irán", además de "su impacto en la seguridad marítima internacional, el suministro energético y la economía mundial", ha indicado el titular de Exteriores emiratí en redes sociales.

Asimismo, entre las cuestiones tratadas durante el encuentro figuran los ataques lanzados desde territorio iraquí y el ataque a la central nuclear de Barakah, "que alcanzó un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central" si bien no dejó víctimas.

Además, Grossi y Bin Zayed han examinado "la sólida cooperación que, desde hace décadas, mantienen Emiratos Árabes Unidos y el OIEA" en aras de estudiar nuevas formas para "reforzar aún más" esa colaboración.

Desde las inmediaciones de la central, el director del OIEA ha manifestado que su "apoyo a los profesionales" de la planta atacada y ha asegurado que el organismo "seguirá apoyando la seguridad nuclear en Emiratos Árabes Unidos y en toda la región".

Así lo ha dicho en un vídeo difundido en sus redes sociales en el que ha agradecido a las autoridades pertinentes del país por su "profesionalidad y rápida actuación" que permitió controlar la situación el pasado 17 de mayo cuando la central de Barakah recibió un ataque con drones.

Esto, ha indicado, "puso de manifiesto una vez más por qué las instalaciones nucleares nunca deben ser objeto de ataques y por qué estos son totalmente inaceptables".