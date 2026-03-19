La directora de Inteligencia de EEUU dice que los objetivos de Israel y EEUU en la guerra contra Irán son "diferentes"

La directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, ha afirmado este jueves ante una comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que los objetivos de Israel y Estados Unidos son "diferentes" con respecto a la guerra en Irán.

"Podemos ver a través de las operaciones que el Gobierno israelí se ha estado enfocado en incapacitar al liderazgo iraní y eliminar a varios miembros, obviamente comenzando con el ayatolá y el líder supremo. Ellos siguen enfocándose en ese esfuerzo", ha expresado tras ser preguntada por el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro.

Gabbard ha argumentado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que "sus objetivos son destruir la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán, su capacidad de producción de misiles", así como su Armada, las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria y sus capacidades de minas.

En otro punto de la audiencia, Gabbard se ha referido nuevamente a que Irán "mantuvo su intención de reconstruir su infraestructura y capacidad de enriquecimiento nuclear" tras los ataques estadounidenses de junio del año pasado contra sus instalaciones durante la guerra de los 12 días.

En este sentido, la directora de Inteligencia Nacional ha insistido en que corresponde al presidente "qué es una amenaza inminente" y qué no, unas palabras que ya pronunció en la víspera en una comisión de Inteligencia del Senado estadounidense.

Su testimonio llega tras la dimisión del que fuera director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, por discrepancias con la Administración de Donald Trump por la guerra en Irán, un conflicto que no ve justificado y que achaca a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos".

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación", aseguró Kent, rechazando así el planteamiento de Trump de que Teherán tenía pensado atacar a Estados Unidos antes.