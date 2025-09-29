Dirigentes de partidos israelíes critican las disculpas de Netanyahu a Qatar

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de partidos israelíes han criticado este lunes al primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, para disculparse por el bombardeo del 9 de septiembre en la capital qatarí, Doha.

Las principales críticas han surgido de aliados políticos de Netanyahu, como el ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, que ha recordado las palabras de Winston Churchill, quien criticó los Acuerdos de Múnich del 29 de septiembre de 1938 para apaciguar a la Alemania nazi tras la anexión de los Sudetes.

"Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra... elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra", ha citado Smotrich. "La disculpa servil a un país que apoya y financia el terrorismo es una vergüenza", ha argumentado el ministro.

También el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista israelí Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha justificado este lunes el "justo y moral" ataque de las Fuerzas Armadas israelíes sobre miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Doha.

"El ataque en Qatar, un Estado enemigo, contra altos cargos de Hamás, autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre, fue un ataque importante, justo y moral de una magnitud sin precedentes. Es muy positivo que haya ocurrido", ha publicado Ben Gvir en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Además, ha advertido de que "quienes envían monstruos a quemar bebés, violar mujeres y secuestrar ancianas deberían saber que no hay lugar en el mundo donde estén a salvo".

Para el ministro israelí, "es hora de decir la verdad al mundo: Qatar es un país que apoya, financia e incita al terrorismo". "Ninguna cantidad de dinero les limpiará las manos del terrorismo", ha reprochado.

Por otra parte, el líder del partido socialdemócrata israelí Los Demócratas, Yair Golan, ha criticado las "humillantes" disculpas de Netanyahu. "Increíble. Ni con las familias de los secuestrados que fueron abandonados, ni con las familias cuyos seres queridos fueron asesinados, ni con los kibutz que fueron quemados, ni con los padres de los combatientes caídos, ni con los cientos de miles de reservistas que fueron vendidos a los ultraortodoxos. No se disculpó con ninguno de ellos", ha reprochado en un mensaje publicado en X.

"Pero sí ha pedido perdón al primer ministro de Qatar. Se disculpó con el hombre que financió la masacre de octubre con cientos de millones de dólares, con cuyo dinero se construyeron los túneles, se compraron las armas, se masacró a judíos y se secuestró a familias", ha apuntado.

Para Golan, "Netanyahu se ha humillado e inclinado ante este hombre, un enemigo de Israel, un antisemita". Considera así que "Netanyahu es débil y está siendo chantajeado. Fue y sigue siendo un colaborador incondicional de Hamás y Qatar. Y por esto no será perdonado, ni en este Yom Kipur ni en los próximos cien", ha remachado.

En el bombardeo israelí sobre la sede de la delegación de Hamás del 9 de septiembre en Doha murieron seis personas: cinco miembros del grupo palestino y un miembro de las Fuerzas Armadas de Qatar.

Este lunes Netanyahu se ha reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca y durante el encuentro Netanyahu ha llamado a Al Thani para pedirle perdón por el ataque en una llamada a tres en la que también ha participado el mandatario estadounidense.