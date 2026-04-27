Donald y Melania Trump reciben en la Casa Blanca a los reyes de Inglaterra

Archivo - El rey Carlos III y el presidente de EEUU, Donald Trump, durante su encuentro en Londres - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, han llegado en la última hora a la Casa Blanca, donde han sido recibidos por el presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, en el marco de la primera visita de Estado del monarca británico al país norteamericano.

Los jefes de Estado y sus cónyuges han conversado brevemente antes de posar para la prensa y pasar al interior de la Casa Blanca, dando inicio a una visita que culminará este jueves, 30 de abril, y que está marcada por las dudas en las relaciones entre Londres y Washington así como por el reciente tiroteo en la sede presidencial.

Carlos III y su esposa han aterrizado este mismo lunes en la base militar conjunta Andrews, en el estado de Maryland, para dar inicio a su primera visita de Estado al país norteamericano desde que ascendiera al trono en 2022.

El evento tiene como objetivo conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos de Reino Unido, pero su misión diplomática ha adquirido una nueva urgencia en medio de la reciente disputa entre el presidente Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, por el limitado apoyo de Reino Unido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzada el pasado 28 de febrero.

Las autoridades británicas han decidido mantener la visita a pesar del tiroteo ocurrido este sábado en la Casa Blanca durante la Cena de Corresponsales y que obligó a evacuar tanto al presidente como a asistentes. El propio Trump aseguró al día siguiente que el rey estaría "muy seguro" durante un programa que incluye una revista militar en la Casa Blanca y un discurso ante las dos cámaras del Congreso.

"El rey y la reina agradecen enormemente a todos aquellos que han trabajado con diligencia para garantizar que así sea y esperan con ilusión el inicio de la visita", declaró el Palacio de Buckingham esa jornada. Se trata de la primera visita de Estado de un monarca británico desde que la madre de Carlos, la reina Isabel II, realizara el viaje en 2007.

Además del encuentro de este lunes, está previsto que ambos jefes de Estado se reúnan este martes y que el monarca destaque la importancia de la relación entre estos dos tradicionales aliados. Tras dos días en Washington, los reyes viajarán a Nueva York para conmemorar los atentados del 11 de septiembre de 2001, visitar una organización comunitaria que brinda apoyo a niños afectados por la inseguridad alimentaria y asistir a un evento con importantes líderes empresariales. Posteriormente, viajarán a Virginia para una fiesta vecinal y visitarán un parque nacional antes de partir hacia Bermudas, territorio británico de ultramar.