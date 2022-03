Los dos ciudadanos británico-iraníes liberados por Irán aterrizan en Omán de cara a su vuelta a Reino Unido

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos británico-iraníes Nazanin Zaghari-Ratcliffe y Anoosheh Ashouti han aterrizado este miércoles en Omán como paso previo a su vuelta a Reino Unido tras un acuerdo entre ambos gobiernos para su liberación.

Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, quien ha detallado que ambos ciudadanos han aterrizado en el país "sanos y salvos" y ha puesto en valor el "arduo trabajo y la buena fe" de Teherán y Londres para hacer esto posible.

"Pronto estarán con sus seres queridos en casa. Esperamos que este resultado traiga más avances en el diálogo entre las partes", ha manifestado Albusaidi en sus redes sociales.

Grateful to our Omani friends for their work in helping to secure the release of our British nationals today. https://t.co/wQbc0M0hGE