Dos detenidos en Reino Unido tras violentas protestas por la muerte en 2025 de un joven a manos de un hombre sij

Una protesta cerca del domicilio de un hombre sij condenado por apuñalar mortalmente a un joven británico-polaco en Southampton - Europa Press/Contacto/Christopher Walls

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Reino Unido ha arrestado este miércoles a dos personas tras una violenta protesta registrada en la noche del martes en el domicilio de un hombre de religión sij sospechoso de matar con un cuchillo a un estudiante universitario británico-polaco en la ciudad portuaria de Southampton en diciembre 2025, unos disturbios que se han saldado también con once agentes heridos.

El caso ha vuelto a ser debate en Reino Unido esta semana después de que el atacante, identificado como Vickrum Digwa, fuera condenado a cadena perpetua el lunes tras demostrarse que usó un cuchillo shastar --un tipo de arma utilizada en ceremonias sij-- después de que afirmase haber sido víctima de insultos racistas por parte del joven, de 18 años, que acabó falleciendo por el apuñalamiento.

Las autoridades británicas difundieron posteriormente imágenes de la cámara corporal de uno de los agentes en las que se veía a Nowak esposado en el suelo, repitiendo en hasta nueve ocasiones que había resultado herido por arma blanca, y agonizando en el lugar de los hechos mientras otros efectivos hablaban con el agresor.

La secretaria de Delincuencia, Sarah Jones, ha confirmado que se han realizado dos detenciones este miércoles en relación con los disturbios registrados el martes por la noche, en los que cientos de personas se congregaron cerca de la casa de la familia de Digwa para protestar por el caso, llegando a lanzar contenedores y ladrillos contra los efectivos antidisturbios.

La Policía de Hampshire confirmó en la víspera la dimisión de uno de los agentes implicados en el caso de Henry Nowak y la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC, por sus siglas en inglés), sigue investigando la actuación policial en relación con su muerte.

CRUCE DE REPROCHES

Mientras, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha reconocido este miércoles ante la Cámara de los Comunes que hay "preguntas importantes" que resolver sobre la actuación policial en este caso, si bien ha respondido con dureza a las críticas del ultraderechista Nigel Farage, líder de Reform UK, que ha denunciado un "doble rasero" de las autoridades respecto a "grupos étnicos".

"Aprovecharse de esta tragedia para generar resentimiento y división sería reprobable en cualquier circunstancia, pero hacerlo cuando la familia pide expresamente que no se haga es imperdonable", ha indicado el líder del Ejecutivo británico, agregando que es fundamental aprender de los errores para ser justos y poder impartir justicia.

Farage, que no ha condenado la violencia de los manifestantes contra los agentes, ha asegurado que la indignación de la sociedad británica podría crecer a menos que Starmer aborde el sistema judicial, que ha definido como un sistema con "doble rasero", con diferencias favorables a los "grupos étnicos".

"Si la ciudadanía pierde la confianza en ser tratada con justicia por la Policía, ¿podrá tomar medidas para acabar con esta práctica divisiva de doble rasero en el sistema policial y garantizar que todos los ciudadanos británicos reciban el mismo trato?", ha cuestionado, en alusión al trato recibido por Nowak.