Dos miembros de la seguridad palestina graves tras ser tiroteados en un campamento de refugiados en Líbano

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos miembros del aparato de seguridad palestino han resultado heridos graves tras ser tiroteados en el campamento de refugiados de Ain al Hilwé, el más grande de los que acoge Líbano.

Las víctimas del ataque son Muhamad Fathi y Haitham Ghutani, quienes fueron atacados en el control de Hasba, dentro del campamento, informa la agencia de noticias libanesa NNA. Los dos han sido trasladados al Centro Médico Labib de la ciudad de Sidón.

Un portavoz de las Fuerzas de Seguridad Nacionales Palestinas, el teniente coronel Abdul Hadi al Asadi, ha condenado este ataque obra de "manos sospechosas que continúan con la agresión israelí contra nuestro pueblo en Palestina y en Líbano para desestabilizar los campos, especialmente ante las delicadas circunstancias que afrontan acutalmente Líbano y la región".

Al Asadi ha destacado que Al Fatá y las Fuerzas de Seguridad Nacionales Palestinas han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.