Dos ministros de Israel apuntan al "terrorismo" tras el incidente en un vuelo entre Abu Dabi y Tel Aviv

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (archivo) - Ilia Yefimovich/Dpa - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Seguridad Nacional y Finanzas de Israel, los ultraderechistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente, han apuntado este miércoles al "terrorismo" como causa del desvío de un avión que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Tel Aviv, después de que emitiera una alerta de emergencia y lograra aterrizar en un aeropuerto en Arabia Saudí, si bien por ahora no hay una confirmación oficial sobre lo sucedido.

"La ingenua idea de que nuestros enemigos valoran la vida y merecen nuestra compasión recibió esta mañana otro sombrío recordatorio: un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo", ha afirmado Ben Gvir en un mensaje en redes sociales en el que ha insistido en que "el terrorismo es un demonio con el que no cabe llegar a ningún acuerdo, salvo el de su derrota decisiva y su erradicación total de la faz de la tierra".

Así, el ministro de Seguridad Nacional israelí ha sostenido que este hecho implica que "la doctrina de seguridad de Israel debe ser llevada al siguiente nivel". "Israel ha realizado un gran trabajo en los últimos dos años y medio, pero no debemos detenernos. Debemos seguir adelante hasta lograr una victoria decisiva en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria", ha apuntado, refiriéndose a Cisjordania por su nombre bíblico.

En esta línea, Smotrich ha hecho hincapié en que "cualquiera que intente estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debe pagar el mismo precio que si hubiera cometido los asesinatos". "Él y cualquier Estado u organización terrorista que lo haya enviado", ha destacado en un comunicado en redes sociales. "El Estado de Israel debe centrarse en la intención, más que en las consecuencias", ha manifestado el titular de la cartera de Finanzas.

Las circunstancias en torno al incidente siguen sin ser confirmadas de forma oficial, si bien declaraciones de varios pasajeros citados por medios israelíes apuntan a que varios de ellos intervinieron ante un presunto intento por parte de los pilotos para hacerse con el control del aparato y estrellarlo.

Un portavoz de la aerolínea Flydubai ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el vuelo "sufrió un incidente durante su ruta" y ha agregado que el avión aterrizó "de forma segura" en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk. Asimismo, ha subrayado que "todos los pasajeros se encuentran a salvo". "La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación son nuestra máxima prioridad", ha agregado.

"Nuestros equipos están trabajando de cerca con las autoridades relevantes", ha manifestado este portavoz, que ha adelantado que habrá más información una vez que se haya "más detalles confirmados" sobre lo sucedido, tras las alertas sobre el desvío del aparato sobre espacio aéreo jordano después de la emisión de una alerta que llevó a las autoridades israelíes a desplegar efectivos ante un potencial secuestro.

La emisión de la alerta, que tuvo lugar poco de dos horas después del despegue del aparato desde Abu Dabi, llegó acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión.