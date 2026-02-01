Dos muertos en un ataque ruso en Dnipró, en el este de Ucrania

Ataque de un dron ruso en Dnipró (Ucrania) - GOBIERNO REGIONAL DE DNIPRÓ (UCRANIA)
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un hombre y una mujer han muerto este domingo en un ataque de un dron de las Fuerzas Armadas rusas sobre la ciudad de Dnipró, en el centro del frente oriental de Ucrania, según ha informado el gobernador militar regional.
"El hombre y la mujer fallecidos acababan de mudarse a la casa destruida anoche por los agresores", ha explicado el gobernador militar de Dnipró, Oleksandr Ganzha, en redes sociales.
El ataque ha provocado un incendio que ha destruido la vivienda. Dos domicilios más han resultado dañados, según Ganzha, que denuncia ademas ataques de artillería y drones FPV en la zona.
Además, las autoridades ucranianas han denunciado un ataque ruso con dron contra una maternidad de Zaporiyia que ha provocado heridas a seis personas. El gobernador militar de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha explicado que entre las víctimas hay mujeres que estaban pasando revisión en el momento del ataque.
Ucrania denuncia que solo durante el mes de enero ha habido 6.000 ataques de drones rusos, 5.500 ataques con bombas guiadas y 158 misiles de distintos tipos lanzados contra territorio ucraniano, casi todos dirigidos a la infraestructura eléctrica y los ferrocarriles.