Dos muertos y cerca de 30 heridos en un ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Abha, en Arabia Saudí

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han confirmado este miércoles la muerte de dos mujeres extranjeras pero con residencia en el país, en un ataque perpetrado en la víspera contra el aeropuerto internacional de Abha, cerca de la frontera con Yemen, en medio del repunte de combates con los rebeldes hutíes.

La Autoridad General de Aviación Civil (GACA, por sus siglas en inglés) de Arabia Saudí ha señalado en un comunicado que las mujeres eran nacionales de Marruecos y Argelia, y ha elevado a 28 los heridos, incluidos saudíes, un ciudadano de Bangladesh y otro de Filipinas.

El organismo se ha referido a otro ataque lanzado este mismo miércoles contra el aeropuerto Internacional Rey Jalid, que se ha saldado hasta el momento con una única víctima mortal, un residente de nacionalidad sudanesa, y ocho personas heridas --incluidos cinco saudíes, dos egipcios y un paquistaní-- de diferente gravedad.

Todos ellos han sido hospitalizados, ha confirmado la GACA, que también ha informado de "algunos" daños materiales causados en las dos instalaciones, a la espera de concluir la evaluación de los mismos.

"La GACA está colaborando con las autoridades competentes para evaluar los daños, verificar la seguridad de las instalaciones y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y mantener la seguridad y la protección de las operaciones dentro del sistema de aviación civil del Reino", ha agregado.

Los rebeldes hutíes han reivindicado este mismo miércoles múltiples ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí, dirigiendo proyectiles contra el Aeropuerto Rey Jalid de Riad, el Aeropuerto Internacional de Abha y la base aérea de las Fuerzas Armadas saudíes en Jamis Mushait, así como contra varios campamentos militares en el sudoeste del Reino, que apoya a las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.