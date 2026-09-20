Dos muertos en Moscú y dos más en Jersón en ataques ucranianos en la última jornada de las legislativas rusas

Gráfico de los ataques ucranianos con drones contra Moscú en la tercera y última jornada de votación de las elecciones legislativas rusas - ALCALDÍA DE MOSCÚ

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este domingo en la región de Moscú y dos más en la región ucraniana de Jersón, controlada por Rusia, debido a ataques ucranianos durante la tercera y última jornada de las elecciones legislativas rusas.

En Jersón, una vocal de mesa identificada como Olga Zimianenko ha muerto y otra persona ha fallecido en un ataque de un dron contra un autobús, según ha informado la presidenta de la Comisión Electoral Central rusa, Ela Pamfilova.

Asimismo ha habido un "incendio provocado" en un colegio electoral de Komi, también en Jersón, según Pamfilova, que ha apuntado que la persona responsable ha sido ya arrestada.

El gobernador de la región de Moscú, Anderi Vorobiov, ha informado del derribo de 249 drones ucranianos en 17 distritos de la región y ha confirmado la muerte de dos personas, concretamente en los distritos de Orejovo-Zuyevski y de Ramenski. Otras 20 personas están heridas, 15 de las cuales han tenido que ser atendidas en hospitales.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha denunciado que las fuerzas ucranianas han lanzado el "mayor ataque con drones" sobre la capital rusa, con el claro propósito de "perturbar" la jornada electoral de este domingo en la que los electores están llamados a renovar la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento.

Sobianin ha cifrado en 450 los vehículos aéreos no tripulados que tenían como objetivo la capital rusa, algunos de los cuales sí han logrado alcanzar una refinería de petróleo, aunque no se han tenido que lamentar víctimas, ha explicado.

En total, han sido interceptados alrededor de 1.100 drones, según el Ministerio de Defensa, que ha destacado que se trata del mayor ataque del Ejército ucraniano en lo que va de año, tras uno de mediados de agosto en el que las defensas rusas derribaron más de 790 de estos vehículos aéreos no tripulados.

Todo ello ha ocurrido en medio de las elecciones parlamentarias que se celebran desde el pasado viernes, las primeras desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, con la novedad de que se han habilitado centros de votación en los territorios ucranianos bajo control militar ruso.

La Comisión Electoral Central de Rusia ha informado de que hasta las 13.37 horas de este domingo, un 50,46% de los electores habían ejercido ya su derecho al voto. Se da por hecha una nueva victoria del partido oficialista Rusia Unida, que actualmente controla 315 de los 450 escaños que conforman la Cámara.