Dos muertos y trece heridos en ataques rusos sobre Járkov

Edificio bombardeado en Járkov (Ucrania) - GOBIERNO REGIONAL DE JÁRKOV (UCRANIA)

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y trece personas han resultado heridas durante las últimas 24 horas en ataques rusos sobre la región ucraniana de Járkov, según han informado las autoridades regionales.

"Entre los heridos hay cuatro niños", ha informado el gobernador militar de Járkov, Oleg Sinegubov, en redes sociales. La última víctima mortal ha sido localizada entre los escombros en el lugar del bombardeo ruso del viernes en Járkov.

Los fallecidos son un hombre de 48 años y otro de 76 y entre los heridos hay un niño de 6 años y una menor de 17, así como dos niñas de 11 y 13 años herias en la localidad de Stari Saltiv.

Asimismo el personal sanitario ha prestado atención médica a dos personas de 35 y 61 años tras los bombardeos rusos en la localidad de Kurilivka.

Sinegubov ha informado de daños de distinta consideración en ocho apartamentos, varias casas, dos coches y un almacén, así como dos gasolineras.