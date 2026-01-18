Dos muertos en Ucrania en ataques nocturnos rusos con drones

Un ataque de un dron ruso en Ucrania - Europa Press/Contacto/Francisco Richart
MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Al menos dos personas han muerto y decenas más han resultado heridas durante la pasada noche en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Jemelnitski y Odesa en más de 200 ataques de drones rusos, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Decenas de personas han resultado heridas, incluido un menor. Hasta ahora se sabe de dos personas muertas. Mis condolencias para sus familias y seres queridos", ha publicado Zelenski en un mensaje en redes sociales.
Además, el mandatario ucraniano ha denunciado ataques contra la infraestructura eléctrica. "En cada ciudad, en cada localidad, en condiciones meteorológicas adversas, estáis restableciendo el suministro de luz, calor y agua", ha destacado.
Zelenski ha puesto en valor que se trata de "un trabajo extremadamente difícil" pero que "aporta estabilidad a nuestro país y respalda nuestra posición diplomática".
En la última semana, según Zelenski, Rusia ha lanzado más de 1.300 ataques con drones, 1.050 bombas aéreas guiadas y 29 misiles de distintos tipos. "Por eso Ucrania sigue necesitando más protección, principalmente de los misiles", ha argumentado.
"Si Rusia está retrasando deliberadamente el proceso diplomático, el mundo debe responder con decisión: más ayuda a Ucrania y más presión sobre el agresor", ha apelado.