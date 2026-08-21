Unos dos niños se quedan sin padres o cuidadores cada día en República Democrática del Congo a causa del ébola

Trabajadores sanitarios contra el ébola se despliegan en la provincia congoleña de Kivu Norte (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Shi Yu

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola que asola República Democrática del Congo desde mediados de mayo está provocando una erosión familiar en el país africano, donde al menos 180 niños han perdido a sus dos padres o sus principales cuidadores desde que fue declarada la emergencia sanitaria, unos dos niños al día, y, habida cuenta de que la enfermedad ha dejado casi 2.500 muertos, los pequeños que han perdido a uno de sus dos progenitores se cuentan por miles.

Save the Children avisa de las ramificaciones que comporta semejante pérdida en un país donde el conflicto armado se solapa con las zonas más afectadas por el brote. Los niños afectados se ven expuestos "a un mayor riesgo de sufrir abusos, explotación, trata y graves consecuencias psicológicas" en medio de una caótica situación sanitaria y de srvicios sociales.

La mayoría están siendo cuidados actualmente por familiares o en centros de atención infantil gestionados por el Estado, mientras se buscan soluciones de cuidado familiar a más largo plazo. A ellos hay que añadir otros 114 niños y niñas, incluidos 61 niños y 53 niñas, están actualmente separados de sus progenitores y reciben apoyo de organizaciones humanitarias y familiares, mientras sus progenitores reciben tratamiento contra el ébola.

En cualquier caso, los niños y niñas que han quedado huérfanos, separados de sus familias o sin acompañamiento a causa del ébola se enfrentan a un mayor riesgo de trata de personas, explotación sexual, violencia física, reclutamiento forzado por parte de grupos armados y graves consecuencias emocionales.

Además, las comunidades afectadas por el virus, los niños y niñas también pueden sufrir estigma y aislamiento, mientras unos sistemas de protección sobrecargados dejan a muchos sin los cuidados y el apoyo que necesitan con urgencia durante el peor brote de cólera jamás documentado en la historia del país.

El último balance proporcionado por el Ministerio de Salud este pasado jueves cifra los muertos hasta el 18 de agosto en 2.476 y los casos en 5.208, con una tasa de mortalidad que se sitúa en el 47,5 por ciento. La enfermedad afecta a seis provincias, Ituri en particular, para un total de 56 zonas sanitarias identificadas.