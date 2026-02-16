Dos nuevos imputados en el caso contra el excomisario europeo Didier Reynders por blanqueo

Archivo - El excomisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, durante una rueda de prensa en Madrid para hacer balance del desbloqueo del CGPJ, meses antes de ser investigado en Bélgica. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía general de Bruselas ha imputado a dos personas clave del entorno del exministro belga y excomisario europeo Didier Reynders en el marco de la investigación iniciada hace casi año y medio para tratar de aclarar el origen de un millón de euros en las cuentas del político liberal y su relación con la compra sistemática de un tipo de lotería.

Se trata del expresidente de la empresa nacional de ferrocarriles belga (SNCB) y antiguo mano derecha de Reynders, Jean-Claude Fontinoy, y un importante anticuario de Bruselas, Olivier Theunissen, según ha confirmado la Fiscalía al medio National4, que detalla que el juez de instrucción investiga si ayudaron al comisario a blanquear parte del dinero con la compra de obras de arte.

Hasta ahora, sólo el excomisario europeo había sido imputado en este caso, que apuntaba a una forma de actuar individual de Reynders, pero con las nuevas imputaciones se abre la investigación a una posible trama más amplia para dar apoyo al político liberal. La Fiscalía no ha dado más detalles sobre la investigación, que se mantiene bajo secreto de sumario, aunque sí ha subrayado que la imputación no cambia la presunción de inocencia que asiste a los investigados.

El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando la Policía belga llevó a cabo registros en dos viviendas de Reynders y le interrogó una primera vez, en una operación iniciada tras una denuncia de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional por detectar transacciones sospechosas por un importe relativamente elevado en la compra de lotería.

Las pesquisas se pusieron en marcha apenas tres días después de Reynders dejara su cargo como comisario, momento en el que todavía gozaba de inmunidad y no podía ser detenido. La mujer de Reynders, jueza en un Tribunal de Lieja, también ha sido interrogada en dos ocasiones por los investigadores pero no ha sido acusada.

En concreto, las autoridades investigan la compra por parte de Reynders de lotería por valor de unos 200.000 euros y tratan de determinar el origen de cerca de 800.000 euros ingresados en cuentas a su nombre en un periodo de diez años, durante el que fue primero ministro y después, hasta el 31 de noviembre de 2024, comisario de Justicia.