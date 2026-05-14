Draghi avisa de que Europa no puede contar con EEUU y China no resulta una alternativa: "Estamos realmente solos"

Archivo - El ex primer ministro italiano Mario Draghi durante una cumbre europea en 2022. - Mario Salerno/European Council/d / DPA - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi ha avisado este jueves en la ceremonia del premio Carlomagno en la ciudad alemana de Aquisgrán de que Europa ya no puede contar con el apoyo de Estados Unidos y que China tampoco resulta una alternativa fiable, por lo que los europeos deben saber que "por primera vez en generaciones" están solos.

"El mundo que en otro tiempo ayudó a Europa a generar prosperidad ya no existe. Se ha vuelto más duro, más fragmentado y más mercantilista. Al otro lado del Atlántico, ya no podemos dar por sentado que los guardianes del orden de posguerra sigan comprometidos con preservarlo", ha asegurado el ex dirigente italiano en un discurso en el que ha pedido afrontar que "por primera vez desde 1949", Washington puede que "ya no garantice" la seguridad en unas condiciones que "antes dábamos por descontadas".

Todo en un momento en el que considera que China tampoco resulta una alternativa, al ser una potencia que no comparte valores democráticos y que mantiene su apoyo a la agresión rusa en Ucrania. "China tampoco ofrece una alternativa. Está generando excedentes industriales en una escala que el mundo no puede absorber sin vaciar nuestra propia base productiva. Y está apoyando directamente a nuestro adversario, Rusia", ha indicado.

En este sentido, en un momento de "alianzas cambiantes" ha reclamado que "toda dependencia estratégica sea ahora reexaminada". "Por primera vez en generaciones, estamos realmente solos juntos", ha proclamado, incidiendo en que Europa hace frente a esta nueva realidad pero "con un sistema que no fue concebido para desafíos de esta magnitud".

Draghi ha sido galardonado con el Premio Carlomagno que reconoce la aportación de personalidades al proyecto común europeo y en este caso en concreto su trabajo para garantizar la competitividad y crecimiento de la UE.

Gobernador del Banco de Italia y presidente del Banco Central Europeo (2011-2019), dirigió un gobierno de unidad nacional en Italia a partir de 2021 con personalidades de perfil técnico y dejando fuera a los principales partidos políticos que duró hasta el año siguiente.

MERCADO INTERIOR INCOMPLETO

En una nota económica, Draghi ha incidido en "las contradicciones del modelo económico europeo" al haber derribado barreras comerciales hacia el exterior pero "internamente nunca haber practicado plenamente la apertura".

"Dejamos incompleto el mercado único, fragmentados los mercados de capitales, insuficientemente conectados los sistemas energéticos y amplias partes de nuestra economía envueltas en capas de regulación", ha asegurado, señalando la "ironía" de que Europa "confió en los mercados para realizar una tarea que la autoridad política común nunca fue plenamente capaz de desempeñar".

"A esos mercados les negamos la escala continental que necesitaban para tener éxito. El resultado no fue una verdadera economía de mercado, sino una economía asimétrica. Y de esa asimetría derivan muchas de las vulnerabilidades a las que Europa se enfrenta hoy", ha resumido.

De esta forma, Draghi ha advertido de la gran exposición a la demanda externa, insistiendo en que el comercio ha elevados su peso en el PIB europeo desde el 31% en 1999 al 55% de la actualidad, lo que supone una desventaja respecto a Estados Unidos y China, menos dependientes del comercio exterior.

"Nuestra sensibilidad a los cambios en las políticas estadounidenses y chinas no es, por tanto, simplemente una mala suerte impuesta desde fuera. Es el reflejo de nuestro propio fracaso al construir un mercado interno suficientemente profundo", ha señalado.