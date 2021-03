Draghi confirma la reapertura de las escuelas de primaria a partir de Semana Santa

Mario Draghi - Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha confirmado este viernes la reapertura de las escuelas de educación primaria a partir de Semana Santa, incluido aquellas que se encuentren en la zona roja del semáforo epidemiológico.

Draghi ha señalado que el ministro de Educación, Patrizio Bianchi, está trabajando "para que la reapertura se realice de manera ordenada" y no ha descartado de que "sea posible realizar pruebas en algunos casos".

"Las evidencias científicas muestran que las escuelas, hasta sexto grado, son un punto de contagio muy limitado", aunque las actividades extraescolares, matiza, no se reanudarán, cuenta la agencia de noticias Adnkronos

En una rueda de prensa ante los periodistas en Roma, Draghi se ha mostrado a favor de las nuevas restricciones de la Unión Europea sobre las exportaciones de algunas vacunas y ha criticado a algunas farmacéuticas por haber vendido "dos o tres veces" sus dosis.

También ha abordado la reciente polémica surgida en el país después de que una decena de trabajadores sanitarios hayan sido suspendidos de empleo y sueldo por no querer recibir la vacuna contra el coronavirus y ha remarcado que "el Gobierno tiene la intención de intervenir", pues "no es nada bueno que los no vacunados estén en contacto con los enfermos".

En relación a la posibilidad de una próxima reapertura de la economía nacional, Draghi ha explicado que si bien es lo deseable, todo dependerá "exclusivamente" de los datos disponibles.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud ha confirmado 23.987 nuevas infecciones y 457 muertes por coronavirus. En total son 107.256 las personas que han fallecido a causa de la enfermedad, de la que se han diagnosticado hasta el momento 3.488.530 casos.