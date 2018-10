El drama de una de cada tres mujeres

Publicado 07/03/2018 11:50:10 CET

Abusos sexuales, matrimonio infantil o mutilación genital amenazan a la mitad de la población mundial

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de la discriminación que persigue a las mujeres por el solo hecho de serlo tiene en los episodios de violencia uno de sus eslabones más evidentes. Una de cada tres ha reconocido haber sufrido abusos físicos o sexuales a manos de su pareja o haber sido violada por otro hombre.

El Día Internacional de la Mujer sirve de nuevo este 8 de marzo para exponer esta y otras amenazas de las que son víctima miles de mujeres. "La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una pandemia global y una de cada tres experimentan violencia física y/o sexual en algún momento de su vida", advierte la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo Ngcuka.

La amenaza existe tanto dentro como fuera del hogar, ya que el más reciente estudio de la agencia internacional --basado en los datos de 87 países-- evidencia que el 19 por ciento de las mujeres y niñas de ha sufrido en el último año algún tiempo de violencia a manos de una pareja o expareja. En Colombia, la proporción se dispara al 37,4 por ciento.

La ONG Plan International estima que unos 150 millones de niñas han sufrido episodios de violencia sexual, un tipo de ataques que se ceba especialmente con las menores. Casi la mitad de las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas que no llegan a los 16 años, según esta organización.

También coincide en esta análisis ONU Mujeres, que estima en 15 millones las adolescentes --de entre 15 y 19 años-- que ya han sufrido algún tipo de abuso sexual durante su vida. Una de cada cuatro admite que no se siente a salvo en los baños o letrinas de su escuela, un lugar que teóricamente debería ser zona segura.

Este tipo de episodios se exacerban en lugares o contextos de conflicto o coincidiendo con desastres naturales. Las organizaciones que ayudan a los casi 700.000 rohingya que han huido de Birmania desde finales de agosto han alertado en reiteradas ocasiones de la especial vulnerabilidad de las niñas y las mujeres tanto antes de emigrar como durante el trayecto y ya en los campos de refugiados.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha denunciado casos de refugiadas rohingya que contraen matrimonio de manera forzosa y a temprana edad, lo que constituye para muchas familias un mecanismo de ayuda que asegura protección y bienestar económico a las más jóvenes.

Un informe conjunto de las ONG Save the Children, World Vision y Plan International advierte de que las niñas temen usar los baños del campamento por miedo al acoso e incluso esperan durante horas hasta que los hombres se van. "Todo el mundo tiene pánico a ir a recoger leña. Una vez una niña fue violada cuando buscaba leña por la noche", relata una menor.

CASADAS A SU PESAR

Muchas familias ven precisamente en los hombres la protección que sus niñas necesitan o bien la vía para salir de una situación económica precaria. Cada año, 15 millones de niñas de menos de 18 años se ven obligadas a contraer matrimonio y, si no se toman medidas, la cifra anual podría crecer hasta los 16,5 millones en 2030 y superar los 18 millones en el año 2050, según ONU Mujeres.

No en vano, alrededor de 750 millones de mujeres y niñas de todo el mundo han reconocido haberse casado cuando aún eran menores de edad, si bien los datos varían drásticamente en función de la región que se analice. En la zona sur y centro de Asia, la prevalencia del matrimonio infantil ronda el 43 por ciento y en Europa y Norteamérica, pese a tener la tasa más baja, un 8 por ciento de las mujeres siguen casándose antes de los 18 años.

La campaña Girls not Brides recuerda que las niñas no están ni física ni psicológicamente preparadas para ser esposas y madres y ven amanezado tanto su desarrollo personal como su bienestar. "Tengo 17 años y soy madre de dos hijos. Me casé cuando tenía 13. Mis padres insistieron en que una niña debe estar casada antes de los 15. No sabía que esto me causaría tantos problemas", explica Olive desde la región congoleña de Kivu Sur.

MUTILACIÓN GENITAL

La violencia contra las mujeres se presenta de múltiples formas. La mutilación genital femenina es otra de ellas: unos 200 millones de mujeres y niñas de todo el mundo la han padecido, 44 millones de ellas menores de 14 años. La ONU teme que las cifras aumenten si no se toman medidas, en la medida en que el nivel de reducción puede no compensar el crecimiento demográfico.

En Yibuti, Guinea, Malí, Sierra Leona , Somalia y Sudán la tasa de prevalencia entre las mujeres de entre 20 y 24 años llega incluso a superar el 85 por ciento. "No lo hacemos por amor, sino por costumbre, ignorancia y pobreza", admite Mabinty Kamara, una sierraleonesa responsable durante tres décadas de realizar mutilaciones como ceremonia del rito de transición hacia la edad adulta.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) suscritos por la mayoría de países en 2015 se marcaron una batería de objetivos para 2030 que tiene a la mujer como protagonista de su número 5 --igualdad de género--, pero también como parte esencial del resto.

Phumzile Mlambo Ngcuka mantiene que los ODS son "una victoria global para la igualdad de género" y recuerda que, sin ella, no se cumplirán otras metas. "Es un catalizador para al progreso del resto de la Agenda", subraya.